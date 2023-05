UniPomezia, le parole di mister Casciotti "Questa è la panchina più ambita del calcio laziale"

Un ritorno a casa a tutti gli effetti. Quello di Andrea Casciotti all’Unipomezia non può non definirsi così, con l’ex difensore centrale che è parte integrante dei colori rossoblù: due Coppe Italia e un campionato di Eccellenza vinti non verranno mai dimenticati. Dopo due anni in Promozione, che ne hanno accompagnato l’addio al calcio giocato, Casciotti ha iniziato un nuovo percorso nelle vesti di allenatore. E la sua carriera non poteva che iniziare all’Unipomezia. “Dopo 27 anni trascorsi a giocare – dichiara il nuovo tecnico -, cambiare vita ti immette in un tourbillon di emozioni. E’ un qualcosa che ti sconvolge. E’ un po' che comunque pensavo di smettere anche perché l’età avanza, ma la spinta decisiva me l’hanno data queste persone: il presidente Valle, il vice Morelli, il dg Frezza. Quando ci siamo conosciuti otto anni fa ci siamo fatti una promessa, quella di non andare via fin quando non avremmo raggiunto la Serie D. Ci abbiamo messo sei anni, in mezzo gioie e delusioni, riuscendo poi a scrivere una pagina importante per la storia di questo club. Poi ci siamo lasciati con la promessa che quando saremmo stati nuovamente pronti ci saremmo ritrovati, ma non sapevamo in quali vesti. Ed eccoci qui. Questa è la panchina più ambita del calcio laziale. E’ una grande responsabilità ma mi ci sono tuffato appieno perché voglio cimentarmi sin da subito con la panchina più scottante del calcio laziale ma anche perché sono circondato a livello societario da persone che reputo famigliari. Le difficoltà sicuramente ci saranno ma verranno affrontate insieme da tutti. Lo staff lo stiamo allestendo con persone professionali e dai valori umani importanti. Questo mi dà forza. Sono qua per lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Scherzando ci siamo detti che quando la Juventus ha aperto il ciclo vincente ha fatto una scelta simile. Io ho sempre reputato l’Unipomezia come la Juventus del calcio laziale, credo che qualsiasi giocatore voglia vestire questa maglia. Responsabilità e orgoglio sono le parole chiave, avremo il compito di far capire cosa sia l’Unipomezia”.

[ufficio stampa UniPomezia]