UniPomezia, le parole di Marino "Non molliamo fino alla fine"

L'Unipomezia si gode la splendida vittoria contro il Fiano Romano. Una prestazione importante che spinge i rossoblù nella rincorsa ai piani alti di classifica: “Sicuramente siamo contenti della prova di ieri – spiega Marco Marino – non nego però che rimane un pizzico di amarezza per il percorso che abbiamo avuto in campionato e per quello che magari si poteva fare. Detto questo adesso non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e continuare a spingere fino all'ultimo”. I ragazzi di Scudieri hanno dato vita ad una grande prova nono solo mostrando quel feeling con il gol che a volte è mancato nel corso della stagione ma inanellando il dodicesimo risultato utile consecutivo: “La nostra ultima sconfitta risale addirittura al 18 dicembre. Fin qui è indubbio che le prestazioni ci siano sempre state, magari a volte è mancato un pizzico di fortuna, altre magari un po' di cattiveria sotto porta, ma a livello di gioco non siamo mai mancati. La prestazione questa squadra l'ha sempre fatta, anche quando abbiamo raccolto meno del dovuto abbiamo sempre fatto il massimo per vincere le partite”. Il centrocampista parla poi di come il gruppo sia intenzionato a non alzare il piede dall'acceleratore: “Io penso che in un momento del genere sia inutile guardare la classifica. Ora non dobbiamo fare altro che preparare partita per partita e cercare di vincerle tutte fino alla fine. Alla calata del sipario tireremo le somme ma non esiste tirarsi indietro prima”.

[ufficio stampa UniPomezia]