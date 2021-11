UniPomezia, le parole di Lupi "I risultati arriveranno presto"

L'UniPomezia è ancora alla ricerca della sua prima vittoria nel girone E di Serie D, ma l'attaccante Marco Lupi non perde la fiducia, rinfrancato anche delle recenti prestazioni della squadra pometina. “Il Flaminia Civitacastellana è un'ottima squadra, non a caso vengono da cinque risultati utili. Noi però, come sempre ci stiamo preparando benissimo. Mister Centioni è preparato e, per me che ci ho già lavorato in passato, è stato un piacere ritrovarlo qui. Sono sicuro che seguendolo e continuando a lavorare al massimo come stiamo facendo riusciremo ad invertire la rotta”.

Per Lupi non ci sono dubbi sull'aver scelto l'UniPomezia e sull'unità dello spogliatoio, che resta sempre di ottimo umore nonostante il periodo negativo in campo. “Personalmente sono molto contento di essere tornato a vestire questa maglia. Conosco bene il presidente Valter Valle e l'Unipomezia, di società così ce ne sono poche. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, ho trovato uno spogliatoio molto affiatato che mi ha fatto subito sentire parte integrante del gruppo. Sono qui per dare il mio contributo ad una squadra che era già forte. Purtroppo nell'ultimo periodo non siamo stati tanto fortunati, abbiamo creato tanto ma dobbiamo essere più cinici in zona gol. Sono certo però che i risultati arriveranno presto perchè le qualità per far bene ci sono e tutti stiamo lavorando al meglio”.