UniPomezia, le parole di Ippoliti "Siamo pronti a dare il massimo fino alla fine"

Torna a lavorare l'UniPomezia, che riparte con gli allenamenti dopo il buon pari contro il Civitavecchia. A parlare delle sensazioni della squadra pometina è il suo Christian Ippoliti. “Sapevamo che non sarebbe stata semplice, mi aspettavo una gara tesa e fisica ma in cui entrambe le squadre avrebbero giocato a viso aperto e così è stato. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi, anche grazie alla bravura di Sacchetti nel parare un calcio di rigore, potevamo anche chiudere il primo tempo con un vantaggio più grande. Gli episodi da gol non sono mancati ma loro alla fine sono stati bravi a finalizzare l'occasione avuta su palla inattiva. Sono comunque contento della prestazione che abbiamo fornito come squadra perchè l'avevamo preparata in un certo modo e fino ad una ventina di minuti dalla fine eravamo riusciti a metterla sui binari che volevamo. Il rammarico è tanto perchè poteva finire sicuramente in modo diverso”. In chiusura Ippoliti parla poi del finale di stagione: “Purtroppo abbiamo perso qualche punto di troppo lunga la strada e questo ci penalizza nella corsa al campionato o ai playoff ma noi non molliamo. Siamo pronti a dare il massimo fino alla fine, proprio così come stiamo facendo, e poi alla calata del sipario tireremo le somme”.