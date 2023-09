UniPomezia, le parole di Ippoliti "Gara tosta ma siamo carichi"

L’Unipomezia non vuole fermarsi. La squadra di mister Casciotti continua a lavorare duramente per proseguire nell’ottimo trend di questo inizio di stagione. Questa domenica i rossoblù sono chiamati al big match contro il Colleferro. Avversario di spessore ma di fronte al quale l’Unipomezia è pronta a dare battaglia: “Arriviamo molto carichi e concentrati – dichiara Christian Ippoliti – sappiamo che nella prossima partita affronteremo una corazzata che farà di tutto per portare a casa i tre punti ma siamo pronti”. Ippoliti serra dunque le fila e, insieme ai suoi compagni, si dice pronto a dare tutto per dare continuità agli splendidi risultati fin qui inanellati: “Dopo un’avvio così positivo non possiamo rilassarci. Dobbiamo continuare a lavorare duramente ogni giorno, rimanendo umili ma sempre consapevoli di essere un squadra importante e con le capacità per giocarcela contro chiunque”.

[ufficio stampa UniPomezia]