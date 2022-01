UniPomezia, le parole di Ilari "Questi giorni abbiamo lavorato tanto"

Prosegue la sosta in campionato e non si fermano le dichiarazioni delle squadre impegnate in questi giorni verso la ripresa, programmata per il 23 Questa volta è il turno di Emiliano Ilari, difensore dell'UniPomezia, che parla del momento della sua squadra, impegnata nel girone E di Serie D. “In queste ultime settimane siamo stati molto sul campo a lavorare, abbiamo svolto una sorta di ripreparazione per farci trovare pronti alla ripresa. Nelle ultime partite siamo riusciti a fare parecchi punti e a risollevare la nostra classifica. Siamo sempre lì ma adesso vediamo la zona salvezza. Siamo contenti, dobbiamo continuare così, lavorando tanto. Domenica contro il Foligno dobbiamo fare la partita cercando di portare a casa i tre punti a tutti i costi in modo da staccarlo in classifica. Riguardo la mia personale stagione sono soddisfatto perché finora le ho giocate tutte. Sicuramente avrei voluto qualche punto in più per stare più tranquilli, ma sono contento di ciò che sto facendo. Ci stiamo allenando bene, siamo pronti alla battaglia contro il Foligno”.