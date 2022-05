UniPomezia, le parole di Ilari "Abbiamo tutte le carte in regola per fare nostra questa partita"

L'UniPomezia è atteso dalla trasferta di Foligno in cui si gioca sostanzialmente la stagione, e a provare ad analizzare il match ci ha pensato il difensore del club Emiliano Ilari. “Domenica sarà il nostro play out. Dobbiamo scendere in campo consapevoli di questo con la stessa voglia e atteggiamento che abbiamo avuto contro la Sangiovannese ma senza farci prendere dall'ansia o dalla paura. Sarà importante rimanere in partita per tutti i novanta minuti perchè in sfide del genere la giocata che ti regala la vittoria può arrivare anche all'ultimo respiro”. Ilari mette però il focus sulla sua squadra. “Sappiamo bene che dall'altra parte troveremo una squadra che, come noi, si gioca la salvezza. Noi però dobbiamo concentrarci esclusivamente su noi stessi, sul fare la nostra partita con rabbia e determinazione. Dobbiamo uscire a testa alta dal campo e sono sicuro che abbiamo tutte le carte in regola per fare nostra questa partita”.