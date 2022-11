UniPomezia, le parole di Giori "Contro la Boreale vittoria importante"

L'Unipomezia si gode la grande rimonta contro la Boreale. Successo pesante, vuoi perchè ottenuto contro una squadra che sino a quel momento non aveva mai perso, vuoi perchè era la prima in panchina per Gerli. A parlare delle sensazioni che ci sono ora nello spogliatoio rossoblù è Valerio Giori: “La vittoria di ieri è stata molto importante soprattutto a livello morale. Non è stato facile battere una squadra come la Boreale che non a caso era imbattuta fino a quel momento”. Il portiere continua poi parlando di come il nuovo allenatore stia creando la giusta alchimia con il gruppo: “Sebbene con mister Gerli fino ad ora abbiamo svolto un solo allenamento, posso dire che in lui abbiamo trovato una persona che ci trasmette serenità e la voglia di lavorare giusta per raggiungere la vetta”. Giori chiude poi parlando della strada che l'Unipomezia si appresta a percorrere: “Dobbiamo ripartire da questa vittoria e continuare ad allenarci al massimo. Solo così potremo raggiungere quei grandi obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio anno e in cui tutti crediamo”.

[ufficio stampa UniPomezia]