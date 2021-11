UniPomezia, le parole di Formicola "Si lavora ma sempre con un occhio al divertimento"

I campionati federali giovanili stanno per iniziare e a presentare la stagione in vista per l'UniPomezia è il suo responsabile del settore giovanile Emiliano Formicola, intervenuto ai microfoni virtuali della squadra laziale"Stiamo lavorando tanto però senza mai perdere di vista il divertimento. Lo spirito giusto deve infatti partire proprio da noi tecnici che dobbiamo trasmettere la grinta necessaria ai nostri piccoli campioncini per farli divertire e imparare il più possibile”. Non mancano le parole per la preparazione del settore giovanile della squadra pometina. “Stiamo preparando tutte le categorie per affrontare al meglio la nuova stagione. A breve partiranno i campionati federali grazie ai quali i bambini si potranno confrontare con altre realtà. Noi non ci siamo praticamente mai fermati, abbiamo sempre effettuato piccoli confronti con altre società sia per veder il grado di preparazione dei nostri ragazzi che sia per testare quanto hanno appreso fin qui. L'aspetto fondamentale è che non ci soffermiamo mai solo ed esclusivamente sul risultato ma piuttosto su tutto ciò che c'è da migliorare. Ci tengo poi a ringraziare il presidente Valter Valle e il vicepresidente Morelli. La società sta dimostrando di puntare molto sulla scuola calcio e questo sta facendo la differenza in termini di risultati e di qualità del lavoro”.