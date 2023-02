UniPomezia, le parole di Formicola "La scuola calcio sta brillando"

Sono giorni importanti per la scuola calcio dell'Unipomezia. Il settore di base rossoblù, per la prima volta nella storia del club, sta infatti prendendo parte ad un prestigioso torneo riservato alle Scuole Calcio Elite, traguardo che l'Unipomezia è ormai prossima a raggiungere ma in cui dimostra di essersi già calata alla perfezione: “Sono molto soddisfatto – spiega Emiliano Formicola, responsabile della scuola calcio – non solo per quello che sto vedendo in campo da parte dei nostri ragazzi ma soprattutto perchè abbiamo ricevuto i complimenti della federazione per l'impegno delle squadre e l'aspetto comportamentale. Siamo fieri di poter prendere parte a questa kermesse riservata alle migliori realtà Under 13 e stiamo facendo valere il nome Unipomezia su palcoscenici importanti. Ovviamente sono giornate destinate al divertimento e alla formazione dei più piccoli ma ciò non toglie che ci sia anche la giusta dose di sano agonismo sportivo e i nostri si sono tolti la soddisfazione di vincere il derby contro l'Indomita Pomezia”. Questo torneo “Under 13 Elite” rappresenta l'occasione per l'Unipomezia di dimostrare sul campo la qualità del lavoro svolto: “E' una vetrina importante per tutti i nostri ragazzi tant'è che abbiamo già chiesto di poter prendere parte alla manifestazione prevista per Pasqua per far vivere ai nostri l'esperienza di confrontarsi con alcune importanti società fuori regione. Ci tengo a ringraziare la società, queste sono grandi occasioni e la dirigenza sta spendendo tante energie nella scuola calcio e nel settore giovanile. Dico grazie al presidente Valle, al vicepresidente Morelli e al direttore Lo Russo per aver dato questo indirizzo al club. Ovviamente è importante l'apporto anche di Bernardi con cui mi confronto quotidianamente. Tutti stiamo lavorando per completare il percorso per diventare Scuola Calcio Elite che sarà solo un nuovo punto di partenza per portare la scuola calcio dell'Unipomezia ai massimi livelli regionali e non solo”.

[ufficio stampa UniPomezia]