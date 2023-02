UniPomezia, le parole di Formicola “La scuola calcio cresce'”

Tempo di bilanci per la scuola calcio dell'Unipomezia. Al termine del girone autunnale e in vista di quello primaverile, il responsabile dell'attività di base rossoblù Emiliano formicola si dichiara particolarmente soddisfatto: “Siamo molto contenti di quanto è stato fatto sino ad ora. Vedere i ragazzi che crescono calcisticamente giorno dopo giorno è bello oltre che uno stimolo ulteriore per i tecnici che li seguono costantemente”. Ulteriori soddisfazioni arrivano poi dai ragazzi che dalla scuola calcio si sono affacciati all'agonistica con un anno di anticipo: “La prova tangibile dell'ottimo lavoro svolto fin qui è stato vedere alcuni dei nostri piccoli calciatori mettersi in luce anche nell'Under 14, con un anno di anticipo. Il Settore di Base serve proprio a questo, deve essere un bacino per il settore giovanile e per i nostri tecnici vedere i loro ragazzi partecipare sotto età ad un campionato regionale è sicuramente motivo d'orgoglio. I 2010, in questo caso, si stanno presentando come un gruppo compatto e molto forte e non vediamo loro di vedere i loro progressi. A breve parteciperemo poi ad un campionato Under 13 Elite, organizzato dalla federazione e che partirà dalla fase provinciale per arrivare fino alle finali nazionali”. In chiusura Formicola parla poi dei progetti futuri che attendono il club: “Sicuramente la società si sta dimostrando molto attenta alla Scuola Calcio e questa ci da una grande forza. Proseguiamo nell'iter per diventare una Scuola Calcio Elite, traguardo importante che non vediamo l'ora di tagliare. Cerchiamo sempre di migliorarci, di ampliare l'organizzazione e perfezionare l'offerta rivolta a tutti i nostri tesserati. Lavoriamo ogni giorno per continuare a crescere e sotto questo aspetto ci tengo a ringraziare il presidente Valle, il vicepresidente Morelli e il direttore Lo Russo per il continuo supporto che danno a tutto l'ambiente”.

[ufficio stampa UniPomezia]