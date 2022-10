UniPomezia, le parole di Di Terlizzi "Orgogliosi del nostro percorso"

L'Unipomezia nonostante la pausa dovuta alla Uefa Regions' Cup non ha mai smesso di lavorare. A fare il punto sul gruppo rossoblù è il vice allenatore Emanuele Di Terlizzi: “I ragazzi stanno bene, questo è un gruppo che ha grande dedizione e ciò rende tutto più facile per noi dello staff. Qualsiasi tipo di lavoro proponiamo lo eseguono con grande determinazione e professionalità”. L'Unipomezia è ansiosa di recuperare il terzetto impegnato con la rappresentativa, con Di Terlizzi che spiega come gestirà i calciatori al loro rientro in gruppo: “Non bisogna fare un discorso prettamente fisico ma anche mentale. Per Rossi, Binaco e Danieli è un grande orgoglio vestire la maglia della rappresentativa e le buone prestazioni che stanno fornendo sicuramente gli daranno una carica in più. Ne siamo felici e ne gioveremo anche noi, torneranno con il sorriso e questo è importante poi una volta che saranno qui valuteremo le loro condizioni e il lavoro da svolgere ma sono certo che staranno bene”. In chiusura Di Terlizzi parla dell'avvio di stagione dei rossoblù: “Siamo orgogliosi del percorso fatto sin qui. Siamo incappati in due sconfitte esterne ma, in entrambi i casi, la prestazione non è mai mancata e questo è fondamentale. Ovviamente più passa il tempo meglio ci conosceremo e questo sarà sicuramente un vantaggio, ora comunque andiamo avanti convinti che la strada tracciata è quella giusta”.

[comunicato stampa UniPomezia]