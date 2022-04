UniPomezia, le parole di Di Battista "Vogliamo continuare a scalare la classifica"

Il pareggio con il Lornano Badesse è acqua fresca per l'UniPomezia, che con il tecnico Claudio Solimina si sta avvicinando alla salvezza. “In campo abbiamo messo in pratica tutto quello su cui avevamo lavorato in settimana. Giocavamo contro un'ottima squadra ma ciò nonostante la nostra prestazione è stata ottima. Per come abbiamo interpretato la gara aver raccolto solo un pareggio lascia un po' l'amaro in bocca”. La prossima sfida per l'UniPomezia sarà contro il Flaminia. “Per fortuna torniamo subito in campo perchè non vediamo l'ora di giocare per poter tornare a vincere. Vogliamo continuare a scalare la classifica e per farlo dovremo cercare di vincere contro il Flaminia. Non vogliamo fermarci ma per farlo siamo consapevoli che dobbiamo continuare ad allenarci al cento per cento e rimanere concentrati anche sul più piccolo dettaglio”.