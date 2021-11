UniPomezia, le parole di Del Duca "La vittoria arriverà continuando su questa strada"

Dopo la buona prova con lo Scandicci il premio di migliore in campo dell'UniPomezia va a Pietromaria Del Duca. Il premio di MVP gli permetterà di guidare per una settimana un'Audi Q4 elettrica messa a disposizione dai sponsor dell'UniPomezia del Gruppo L'Automobile."Non me l'aspettavo, sono rimasto stupito da una simile iniziativa che è un valore aggiunto di questa società e che ti fa sentire un po' come un giocatore professionista. In Serie D non se ne vedono tanti di premi del genere”. Il difensore parla poi dell'auto ricevuta: “Un Audi Q4 completamente elettrica. Bellissima ma non solo perchè è un auto che guarda al futuro ed è un piacere guidarla. Ringrazio il presidente, la società e i nostri partner del Gruppo l'Automobile. Certo, sarei ancora più contento se nelle prossime settimane le vincessero sempre gli attaccanti. Vorrebbe dire che ci hanno fatto vincere la partita con i loro gol”. Del Duca torna però subito serio pensando al campionato: “La scossa c'è stata, si è alzata nettamente l'intensità che questa squadra mette in campo, sia durante gli allenamenti che in partita. La vittoria arriverà continuando su questa strada e riuscendo a curare anche quei dettagli che ora ci condannano. Nel momento in cui arriverà però non dovremo mollare più nulla e avere la mentalità di riuscire a prendere punti ogni domenica. Sto vedendo tutta la squadra che si sta allenando alla grande, stiamo giocando bene e credo che questo ci porterà sulla strada giusta”.