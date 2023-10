UniPomezia, le parole di Crescenzo "Il primo gol? Un'emozione unica"

L’Unipomezia continua a volare. La squadra di Casciotti convince anche in Coppa dove contro la Pro Calcio Tor Sapienza è riuscita a bissare il successo dell’andata centrando così il passaggio agli ottavi. Uno dei protagonisti è stato il giovane Gabriel Crescenzo, bomber costruito in casa dai rossoblù e che già nella passata stagione ha strappato applausi a suon di gol con l’Under 19. “Già nella gara d’andata eravamo riusciti a mettere la qualificazione al sicuro – racconta il centravanti – ma siamo stati bravi a farci trovare pronti anche nella partita di ritorno. Abbiamo approcciato bene il match sbloccandolo subito e poi siamo stati perfetti nel gestirlo”. Giornata magica per Crescenzo che, oltre al passaggio del turno, festeggia anche il suo primo gol tra i grandi: “Sono davvero felice per questo primo gol, è un’emozione indescrivibile. A chi lo dedico? A me stesso, perché lo volevo tanto e solo io so quanto ho lavorato per arrivarci”. La storia di Crescenzo è la prova tangibile di come l’Unipomezia stia lavorando per valorizzare i propri giovani: “Sento molto la fiducia della società – spiega l’attaccante – e sono davvero felice di aver iniziato anche quest’anno con i colori dell’Unipomezia. Qui mi sento a casa perché questa società è ormai come una famiglia per me”. Famiglia che è pronta a puntare forte sul classe 2005 che non a caso oltre ad essere tra le fila della prima squadra sarà anche uno degli elementi cardine dell’Under 19. Ora però Crescenzo è già pronto a guardare al futuro: “Io sono a completa disposizione dell’allenatore e della squadra. Ho la fortuna di avere compagni di reparto forti e con tanta esperienza da cui potrò imparare tanto. Per ora continuo a lavorare con l’obiettivo di farmi trovare pronto quando il mister deciderà di chiamarmi in causa”.

[ufficio stampa UniPomezia]