UniPomezia, le parole di Centioni "Abbiamo giocato da squadra"

Il mister dell'UniPomezia David Centioni, appena subentrato, è pronto a dire la sua sul pareggio con il Cannarsa che ha aperto la sua gestione.“Ieri abbiamo giocato da squadra per tutta la partita. Dall’inizio alla fine abbiamo rischiato poco se non qualcosa sui calci piazzati, da dove purtroppo è arrivato il loro gol. Ma siamo stati sempre in partita, costanti nell’intensità e nella qualità del gioco. A mio giudizio potevamo forse raccogliere anche qualcosa in più”. Un Centioni sicuramente motivato per questa nuova esperienza e che può trasmettere al gruppo tutta la sua grinta: “Ringrazio innanzitutto la società che in questi giorni mi è stata accanto facilitando il mio inserimento, e i ragazzi che mi hanno dato subito fiducia. Per me allenare l’Unipomezia è una grande responsabilità ma sono abituato ad averle, prendo questa chiamata come un’opportunità per la mia crescita professionale consapevole di avere alle spalle una società ben attrezzata e in cui si può lavorare bene”.