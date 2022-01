UniPomezia, le parole di Centioni "Vogliamo mantenere questa media punti"

Continua la pausa forzata a causa del COVID-19 ed è un buon momento per analizzare quanto fatto nel girone d'andata. Ai microfoni della pagina ufficiale dell'UniPomezia si è presentato il tecnico Centioni, che ha detto la sua sulla squadra e sulle sfide che attendono i pometini nel girone di ritorno. “Certamente il momento è positivo, ma mi piace sottolineare il complesso delle ultime 10 gare. Abbiamo fatto 15 punti che ci relegano al settimo posto della classifica di questo scorcio abbastanza significativo di stagione. Con questa media punti saremmo in un'altra posizione di classifica, ma bisogna necessariamente fare ancora i conti con la realtà che ci dice che stiamo ancora nella zona calda. Quindi testa bassa e lavorare come abbiamo fatto in questi ultimi due mesi e mezzo. Di questi risultati devo ringraziare prima di tutto i ragazzi che mi hanno dato una disponibilità e una fiducia incondizionata e anche i componenti dello staff tecnico con i quali lavoriamo tutti i giorni in sintonia totale”.

Un pensiero in chiusura sul proseguio del campionato che attende l'UniPomezia, in piena lotta per la salvezza dopo un inizio difficile. "Il girone di ritorno, come tutti sanno, è un altro campionato. Tutte le squadre hanno fatto degli aggiustamenti e tutti sperano di aver azzeccato l'alchimia giusta. Lato nostro dobbiamo cercare di mantenere e se possibile migliorare la media punti tenuta in queste ultime 10 gare, cosa che ci garantirebbe la salvezza. Ma il precorso è ancora lungo e non possiamo che ragionare una partita alla volta come abbiamo fatto finora, preparando le gare con il massimo rispetto dell'avversario di turno e con l'attenzione e la voglia di scendere in campo per vincere sempre consapevoli delle nostre qualità".