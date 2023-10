UniPomezia, le parole di Casciotti "I ragazzi stanno dando tutto"

L’Unipomezia strappa applausi e si gode la splendida vittoria contro il Colleferro. La truppa di Casciotti ha dato vita ad una prestazione di altissimo livello piegando una delle candidate più autorevoli nella corsa al titolo. “Prima di tutto vanno fatti complimenti ai ragazzi. Hanno fatto una prova importante contro una squadra fortissima, attrezzata per poter competere alla vittoria campionato. Complimenti a chi ha giocato dall’inizio ma anche a chi è entrato perché lo ha fatto benissimo. È una vittoria importante e questo gruppo se la merita per come sta lavorando da due mesi a questa parte”. Il successo di ieri è l’ennesima prova della tempra morale di un gruppo che sta dando vita ad un avvio di stagione da incorniciare. Mister Casciotti ne svela il segreto: “La disponibilità e la dedizione che i ragazzi mettono giorno dopo giorno in campo. Stanno dando tutto, era l’unica cosa che ho chiesto loro ad inizio stagione e lo stanno facendo. Ne sono davvero felice”. Ora però la parola d’ordine è di continuare a lavorare a testa bassa, senza abbandonarsi a facili entusiasmi: “Come mantenere questo trend? Attraverso il lavoro e l’impegno. L’unico obiettivo ora è fare bene giovedì in Coppa. A questo punto della stagione sarebbe utopistico pensare a cose più lontane di giovedì dove affronteremo una squadra importante come la Pro Calcio Tor Sapienza di Fabrizio Anselmi”.

[ufficio stampa UniPomezia]