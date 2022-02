UniPomezia, le parole di Cartella "Peccato per il risultato, ci teniamo però la buona prestazione”

Niente punti per l'UniPomezia contro il San Donato Tavernelle ma c'è comunque soddisfazione per la prestazione, e a parlare del match è l'esterno Denis Cartella. “È stata una partita combattuta, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute ma eravamo presenti in campo. Peccato per il risultato, ci teniamo però la buona prestazione”. Per l'UniPomezia impegno in vista contro il forte Arezzo. “Domenica c’è l’Arezzo, in settimana ci prepareremo al meglio per affrontare una gara molto importante, giocheremo in uno stadio blasonato ma questo dovrà essere uno stimolo in più. Sotto il profilo personale, qui all’Unipomezia ho trovato un gruppo decisamente affiatato, lo staff è preparato e ci stiamo allenando ad altissima intensità. Questo ci permette di affrontare le partite nel miglior modo possibile”.