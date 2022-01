UniPomezia, le parole di capitan Valle "Ci faremo trovare pronti alla ripresa del campionato"

Il campionato è fermo ma non si ferma il lavoro dell'UniPomezia, con il suo capitano Federico Valle che dopo la vittoria con il Montespaccato parla con rinnovata fiducia del campionato che attende l'UniPomezia alla ripresa. “Il segreto è il grande lavoro che svolgiamo durante la settimana secondo me la classifica al momento è un po' bugiarda nei nostri confronti perchè per le prestazioni a cui abbiamo dato vita meritavamo qualcosa in più. Recentemente però abbiamo recuperato terreno e vincere nel match di recupero contro il Montespaccato è stato importantissimo”. L'Unipomezia ha infatti cambiato passo rispetto alle prime uscite stagionali: “In questo gruppo ho sempre creduto, ha grandi valori che seppur inizialmente non sono emersi sono certo che verrano sempre più fuori con il passare delle giornate. La società inoltre, sta lavorando ogni giorno per migliorare ulteriormente un gruppo già forte e di questo non posso che essere felice, [...] Abbiamo sempre lavorato come dei professionisti e ora continueremo a farlo. Vogliamo farci trovare pronti alla ripresa del campionato”.