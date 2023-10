UniPomezia, le parole di Bagaglini "Con il Colleferro gara aperta ma siamo pronti"

L’Unipomezia tiene la guardia alta. Archiviato il punto contro il Terracina per l’undici di Casciotti è già tempo di tornare in campo. Altro avversario di livello per i rossoblù che si preparano a sfidare nuovamente il Colleferro nel doppio incrocio di Coppa. La formazione pometina arriva carica al match di domani, forte della grande prestazione di domenica: “Sapevamo di incontrare una squadra forte, con grandi individualità soprattutto nel reparto offensivo - rivela il difensore Matteo Bagaglini riferendosi al Terracina – Viviamo il punto guadagnato con un po’ di rammarico però perché per quanto fatto vedere in campo e per il gioco espresso meritavamo qualcosa in più. Non ci accontentiamo del pareggio seppur consapevoli di aver affrontato un avversario di grande valore”. Adesso però il gruppo ha già la testa alla Coppa Italia, competizione in cui l’Unipomezia ha scritto pagine memorabili: “Sappiamo benissimo l’importanza di questo doppio confronto. La società tiene molto a questa competizione e anche noi come gruppo vogliamo fare bene perciò la stiamo preparando nel migliore dei modi”. In campionato i rossoblù hanno conquistato la vittoria ma Bagaglini serra le fila: “Sarà una partita completamente diversa. Si giocherà sui 180 minuti è perciò andrà interpretata in maniera differente. Sicuramente, al pari del Terracina, anche il Colleferro sarà una squadra con grandi qualità ma come del resto lo siamo noi. Sarà una gara aperta alla quale ci prepariamo nel migliore dei modi”.

[ufficio stampa UniPomezia]