UniPomezia, le parole del match winner De Iulis "Aspettavamo questo momento da tanti mesi"

E' arrivata finalmente la prima storica vittoria in D per l'UniPomezia, e l'autore del gol vittoria De Iulis non può trattenere le sue emozioni ai microfoni del club. "E’ stata un’emozione bellissima. Aspettavamo questo momento da tanti mesi in cui abbiamo sputato sangue. Sono contento per la vittoria, il gol è il frutto della prestazione collettiva della squadra, ce la godiamo sperando che sia una rampa di lancio per un campionato dignitoso. All’inizio siamo partiti male andando sotto di due gol. Siamo stati poi bravi a reagire e a trovare il pareggio prima della fine del primo tempo. Poi, sull’onda dell’entusiasmo abbiamo ottenuto una vittoria secondo me meritata. Adesso bisogna continuare a pedalare anche perché la classifica resta complicata. Dobbiamo continuare su questa strada".