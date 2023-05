UniPomezia, la presentazione del DG Frezza e il DS Panicci

Continua la presentazione della stagione 2023/2024 dell'UniPomezia, che affida al direttore generale Angelo Frezza un commento sulla situazione attuale del club pometino. “Dobbiamo essere tutti convinti di fare un campionato migliore di quello scorso, che ha lasciato rammarico e delusione. Questo è il tempo dei lavori in corso in cui sceglieremo tutti pezzi che andranno a comporre il puzzle. Allenatore e direttore sportivo sono due ottime persone, con loro valuteremo ogni profilo per la rosa. A stretto contatto con il Presidente Valle stiamo valutando anche la questione stadio che purtroppo ci ha penalizzato enormemente. Siamo fiduciosi per il futuro e sappiamo che bisognerà lavorare sodo, anche con il settore giovanile. Stiamo visionando già qualche ragazzo del posto che possa essere importante sia per la Juniores che per la prima squadra. Alcuni dei ragazzi dell’Under 19 dello scorso anno hanno già debuttato ma ci sarà da confermarsi. Con il Vicepresidente Morelli e con il responsabile del settore giovanile Domenico Lo Russo, abbiamo deciso di fare anche l’Under 18 per dare appunto spazio a più giovani possibile, affinché possano crescere e divertirsi insieme a noi”. Chiude il direttore sportivo Manuel Panini, new entry del club. “L’addio al calcio giocato sarà traumatico, se non adesso magari quando inizierà la stagione. Ma questo è normale, fa parte del ciclo della vita. Ciò che mi riempie d’orgoglio è che posso iniziare qui una nuova carriera, con una società che ha avuto modo di conoscermi e che considero una grande famiglia. So che sarà difficile perché sarà il primo anno, avrò tanto da imparare ma sicuramente lo affronterò con la solita verve che mi ha sempre contraddistinto. Ne avevo già parlato con il presidente sul fatto che mi sarebbe piaciuto intraprendere questo nuovo percorso, e poterlo fare all’Unipomezia ha una doppia valenza, con persone che conosco e che renderanno tutto più semplice. Questa è la cosa più importante per dare il massimo. Nei progetti del presidente mi ci rivedo dall’estate in cui ci conoscemmo, è bastato scambiarci due parole per capire che tipo di ambizione avesse. Quell’ambizione non deve mai mancare e deve essere l’energia per la società. É inoltre un richiamo per i calciatori, dove ci sono programmi importanti è anche più facile portarli dentro. Come si è sempre fatto in questa società si punterà a vincere. A livello personale, sarà una stagione strana. Le responsabilità saranno tante ma mi aspetto molte soddisfazioni calcistiche e una mia crescita, spero di mettere a disposizione tutta l’esperienza maturata come giocatore per essere un valore aggiunto”.