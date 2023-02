UniPomezia, la gioia di Morelli "Ora non fermiamoci"

L'Unipomezia si gode la splendida rimonta sull'Anzio. Un successo fortemente voluto dai rossoblù così come racconta il giovane Andrea Morelli: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma eravamo anche consapevoli che tutti insieme avremmo potuto farcela, anche quando siamo andati in svantaggio. Avevamo solo un obiettivo, vincere e ci siamo riusciti perchè tutti continuiamo a credere a quell'obiettivo che continuiamo ad avere in testa”. Morelli, sebbene sia uno degli elementi più giovani della rosa, è stato gettato nella mischia senza remore da mister Scudieri a dimostrazione di quanto la società voglia puntare sui suoi giovani: “Sono entrato in un momento delicato della partita. Sono molto contento che il mister abbia fiducia in me così come tutti i miei compagni che fin dal primo giorno mi stanno aiutando a migliorare e a crescere”. Morelli è un esempio di quanto il lavoro costante del club nel settore giovanile stia dando grandi risultati seguendo una strategia volta a valorizzare al massimo i prodotti del vivaio. Mai come quest'anno i giovani rossoblù stanno infatti diventando una risorsa preziosa per la prima squadra: “La società punta molto su noi giovani e ogni giorno ci sprona a dare il massimo e soprattutto ci ripaga dei sacrifici dandoci opportunità preziose. Personalmente mi alleno duramente e finalmente ho avuto la mia opportunità che aspettavo da tanto”. In chiusura Morelli parla poi del cammino che attende ora l'Unipomezia: “Ci siamo posti un obiettivo e sono certo che riusciremo a centrarlo perchè abbiamo dato l'ennesima dimostrazione di essere un gruppo unito e una grande squadra che non molla mai e non si arrende di fronte agli ostacoli”.

[ufficio stampa UniPomezia]