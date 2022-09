UniPomezia, la carica di Sevieri "Non vediamo l'ora di iniziare"

È carico Federico Sevieri, che ricomincerà con la sua UniPomezia domenica il cammino che può portare alla Serie D. “Non vediamo l'ora. Siamo carichi, abbiamo iniziato un percorso che attraverso un'ottima preparazione ci ha permesso di arrivare a questo appuntamento praticamente al meglio. Non siamo ancora al 100% perchè, per quante amichevoli si possano giocare, la cadenza delle gare in campionato è diversa e perciò contiamo di poter crescere ancora partita dopo partita. La preparazione ci ha permesso però di creare un'alchimia importante e le sensazioni da questo punto di vista sono veramente positive. Abbiamo assimilato i concetti espressi dal mister e dal suo secondo, speriamo di partire forte tenendo bene in mente che questo è solo l'inizio del campionato, comunque la prestazione non dovrà mancare e speriamo che sia condita anche dai tre punti”.

Il centrocampista parla anche delle pressioni relative ad essere una delle favorite del campionato. “C'è una pressione sana, si percepisce che tipo di squadra siamo così come lo si capisce durante gli allenamenti dove ti scontri ogni volta con compagni di grande livello. Questo fa capire che siamo un gruppo molto importante, non volgiamo nasconderci sapendo però che dovremo tenere conto anche di squadre come la stessa Cimini, la W3, il Civitavecchia e anche il Campus Eur che ha fatto un ottimo mercato. Tutti giocheranno per batterci ma questo deve essere un motivo in più per restare concentrati e dare sempre il meglio. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutta l'Unipomezia per un campionato che ci speriamo dia le soddisfazioni che meritiamo”.