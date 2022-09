UniPomezia, la carica di Rossi "Importante partire con il piede giusto"

L'esordio vittorioso con il Cimini ha stuzzicato l'animo di Daniel Rossi, che ha parlato delle sensazioni sull'esordio in campionato. “Partire con il piede giusto era importante perchè vincere aiuta a vincere. Trovare subito la vittoria in un match di cartello è stato fondamentale anche perchè affrontare al meglio la prima partita di una nuova stagione non è mai cosa semplice, ancor di più se davanti hai una squadra forte e organizzata com'era la Monti Cimini”.La testa ora è al derby con l'Indomita Pomezia. “Ci apprestiamo a vivere una settimana importante così com'è stata quella che ci ha portato alla sfida contro la Cimini. Affronteremo un'altra ottima squadra contro cui dovremo dare ancora qualcosa in più visto che è un derby. Sono comunque quaranta giorni che stiamo lavorando ad un'intensità importante e perciò sono certo che sapremo farci trovare pronti sperando di centrare un altro risultato importante”. Rossi in chiusura parla del suo rapporto con i compagni dell'UniPomezia. “Sono molto contento, sento una grande stima nei miei confronti che spero di riuscire a ricambiare tutte le domeniche. Abbiamo un parco attaccanti davvero importante e dobbiamo essere tutti orgogliosi di una concorrenza così. Altrove, con uno scenario del genere, magari si potrebbero creare problemi ma non qui perchè abbiamo un grande rispetto l'uno dell'altro e ci troviamo davvero bene. In campo ancora manca un po' per trovare il feeling migliore ma ci vuole tempo, è normale, giocando con compagni così forti però sono sicuro che con il passare delle partite le cose andranno sempre meglio”.