UniPomezia, la carica di mister Scudieri " Sono sicuro che insieme al gruppo centreremo gli obiettivi prefissati dalla società"

E' pronto a ripartire l'UniPomezia, che con il suo nuovo tecnico Raffaele Scudieri mette in chiaro gli obiettivi per la prossima stagione già dalla prima intervista in maglia pometina. "Già conoscevo il presidente Valle e il vice presidente Morelli, ho già lavorato con il direttore Quadraccia e ho conosciuto le persone che comporranno lo staff. Sono tutti dei professionisti e ne ho sentito parlare bene. Sono molto soddisfatto, questa mia scelta è assolutamente ponderata sapendo di avere a disposizione mezzi e uomini per centrare gli obiettivi di questo progetto, pluriennale, illustratomi dal presidente. Sono molto contento di essere approdato all'Unipomezia. Non è un problema ricominciare dall'Eccellenza, dieci mesi fa ero in C ed ora riparto da qui, qualcosa è cambiato ma ciò che non è cambiato è lo spirito e l'umiltà con la quale affronto questa nuova avventura. Sono sicuro che insieme al gruppo centreremo gli obiettivi prefissati dalla società ed anche gli obiettivi personali, ovvero di avere un'opportunità di arrivare dove mi sono prefissato in maniera organizzata. Conosco la strada, sono orgoglioso di quello che ho fatto finora e ricominciare dove c'è tanta voglia di rivalsa mi stimola molto e mi gratifica. L'Unipomezia era quello che cercavo".