UniPomezia, la carica di capitan Valle "Ripartiamo più forti di prima"

Vuole ripartire Federico Valle, arrivato all'ottava stagione all'UniPomezia di cui è certezza assoluta in una risalita dall'Eccellenza che spera essere pronta. “E' un peccato dover ripartire dall'Eccellenza dopo che eravamo riusciti a centrare la promozione in Serie D. Ci aspetta un campionato non semplice dove ci sarà da lottare in virtù soprattutto del ritorno ai due gironi. Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle per salire subito di categoria e nel futuro poter lanciare la scalata verso quella Serie C che rappresenta il nostro sogno”. Valle ha grande fiducia nella campagna di rafforzamento della società pometina. “L'impronta che sia io che i senatori che sono rimasti cercheremo di dare è quella di trasmettere il dna vincente che fa parte di questa società dove lavoriamo per vincere. Accoglieremo i nuovi a braccia aperte pronti a ripartire più forte di prima”.