UniPomezia, l'entusiasmo del DS Quadraccia "Quando sono stato chiamato è stata per me una notizia fantastica"

L'UniPomezia riparte da Fabio Quadraccia, nuovo DS del club pometino e che avrà il compito di riportare la squadra appena retrocessa in Eccellenza nella quarta serie italiana. "L'ultimo è stato un anno di stop forzato, ma non mi sono comunque fermato osservando diverse partite tra Serie D ed Eccellenza visionando molti profili, che potrebbero far comodo anche all'Unipomezia e per i suoi obiettivi. Sono ovviamente molto felice per aver ricevuto questa chiamata, vengo a lavorare in una società ambiziosa e che ha un grande presidente. Devo ringraziare Emanuele Morelli e Maurizio Proietti perché hanno sponsorizzato il mio arrivo qui, ringrazio soprattutto il presidente perché all'Unipomezia ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene. Quando sono stato chiamato è stata per me una notizia fantastica. Con mister Scudieri abbiamo già collaborato con ottimi risultati, speriamo di ripeterli qui anche se in una categoria diversa. L'Eccellenza per noi deve essere soltanto un passaggio veloce per portare l'Unipomezia dove merita di stare".