UniPomezia, Intelligenza parla del vivaio "Il lavoro sta dando i suoi frutti"

L’Unipomezia si gode i grandi risultati fin qui centrati dal proprio settore giovanile. A fare il punto della situazione è il ds del vivaio rossoblù Paolo Intelligenza: “Ci tengo innanzitutto a ringraziare il presidente Valle, il vicepresidente Morelli e il direttore Lo Russo. Sono sempre presenti e non mancano mai di far sentire il loro fondamentale supporto a tutto l’ambiente. La società ci mette impegno, lavoriamo tutti tantissimo e i risultati si vedono. Con l’Under 16 e l’Under 19 siamo primi in classifica, due gruppi importanti con cui, soprattutto con i classe 2007, puntiamo a vincere il campionato. Quest’ultima è l’unica categoria Provinciale che abbiamo e perciò vogliamo riprenderci i Regionali, la squadra c’è e perciò siamo fiduciosi. Anche gli altri gruppi ci stanno dando molte soddisfazioni tant’è che con l’Under 14 e l’Under 15 siamo quarti. Questo dimostra come tutti i tecnici con i rispettivi staff stanno facendo un lavoro importante. Con l’Under 17 invece abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo fatto innesti importantissimi e la squadra sono certo reagirà alla grande alla ripresa del campionato”. Il ds parla poi degli obiettivi del settore giovanile e su come centrarli: “Questa è una società importante e l’obiettivo è quello di crescere. Vogliamo portare i risultati che ci siamo prefissati ad inizio stagione lavorando così come stiamo facendo con grande sintonia e spirito di confronto, ingredienti che non possono far altro che portare a grandi traguardi”.

[ufficio stampa UniPomezia]