UniPomezia, il nuovo acquisto Tchoutou si presenta "Sono pronto per aiutare la squadra"

E' subito pronto per la sua nuova avventura Njiki Tchoutou, esterno offensivo ex Roma classe 1995 arrivato alla corte di mister Centioni all'UniPomezia durante questa sessione di calciomercato. “Come calciatore avere la possibilità di poter tornare in campo fa piacere, ancor di più perchè lo farò con una società importante come l'Unipomezia. Vogliamo salvarci il prima possibile e questa è la cosa più importante poi per quanto mi riguarda sono pronto a dare il massimo, cercando di fare quanti più gol e assist possibili”. Commento finale su come si sta integrando con il resto del gruppo. “Ho trovato dei grandi compagni che mi hanno subito fatto sentire parte integrante del gruppo. Anche con il mister mi sto trovando bene e sto lavorando nel miglior modo possibile per dare il mio contributo e aiutare la squadra a portare punti a casa”.