UniPomezia, il comunicato su Nettuno - UniPomezia dell'under17

L’Unipomezia ribadisce con fermezza di essere contro ogni forma di violenza, sia essa fisica che verbale. Quanto successo durante la gara di campionato Under 17 contro il Nettuno è deplorevole e il nostro club non può far altro che prendere le distanze e condannare con fermezza, facendosi trovare pronto nel prendere provvedimenti. Il calcio rappresenta un veicolo di valori che la nostra società tutta, dal Presidente a ogni singolo calciatore, passando per staff tecnici e dirigenziali, fa propri, condivide e sono il fulcro della nostra attività. Il rammarico nel dover assistere a scene disgustose, di cui si è reso protagonista uno spettatore della partita, nel dover vedere un giovane ragazzo, con la passione per la direzione di gara, mortificato e costretto a sospendere la gara prima del termine, lascia tanta amarezza in tutti noi e deve rappresentare un momento di riflessione per chiunque ami questo sport.

[comunicato stampa UniPomezia]