UniPomezia, il commento di Chialastri "Testa alla Vis Sezze"

Esulta Leonardo Chialastri per il suo UniPomezia, vittorioso per 5-1 contro il C.S Primavera con una grande tripletta di Danieli . "Sono molto contento della prestazione che abbiamo fatto, soprattutto per il risultato portato a casa contro un avversario che stava attraversando un buon momento di forma. Vincere questa partita è stato fondamentale per il gruppo ed il morale, perchè torniamo a vedere la classifica con occhi diversi". Ora per l'UniPomezia c'è la sfida di Coppa Italia con la Vis Sezze. "Contro la Vis Sezze prevedo una partita combattuta, sarà importante fare bene nel doppio confronto dato che stiamo ancora cercando di ottenere il primo successo fuori casa. Per riuscire a passare il turno dovremo fare due grandi partite di gruppo, di squadra come abbiamo dimostrato contro il Centro Sportivo Primavera".