UniPomezia, Giustini si presenta "Il campionato di Eccellenza è duro"

L'UniPomezia cala il colpo Edoardo Giustini, difensore centrale classe 1994 con un passato nel Monterotondo e nell'Atletico SFF. Il nuovo giocatore dell'UniPomezia si è presentato così ai microfoni ufficiali del club.“Prima di tutto voglio ringraziare il presidente Valter Valle, il vicepresidente Morelli, il direttore sportivo Quadraccia, il dg Proietti, il dottor Stazi e il mister Scudieri per la fiducia che mi è stata data. Appena c’è stata la possibilità di venire qui non ci ho pensato un attimo e ho subito colto quest'opportunità perchè quando facciamo il nome dell'Unipomezia parliamo di una società importante e ambiziosa, che ha un'organizzazione da categorie superiori”. Giustini ha già tutto molto chiaro per la prossima stagione. “L’obbiettivo della società è chiaro, noi giocatori dovremmo fare di tutto per ripagare la fiducia che ci è stata data e raggiungere l’obiettivo. Il campionato di eccellenza è duro, ci saranno molte partite complicate e ci saranno magari momenti anche di difficoltà, noi giocatori – continua poi il centrale - dovremmo dimostrare il nostro valore sopratutto nei momenti difficili del campionato. Dobbiamo creare un bel gruppo e lavorare duro in allenamento per mettere in pratica le indicazioni del mister”.