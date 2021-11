UniPomezia e Cannara non si fanno male: è pareggio

Secondo punto in campionato per l'UniPomezia, che reagisce bene all'esonero di Foglia Manzillo e trova il pareggio in trasferta contro il Cannara. Chi apre le marcature è il Cannarsa, che passa in vantaggio con Bazzoffia, lasciato colpevolmente solo dalla difesa sul secondo palo e segna l'1-0. La reazione dell'UniPomezia non si fa attendere. A firmare il punto è il solito, inossidabile, Ramceski, che quasi allo scadere del primo tempo raccoglie un cross sul secondo palo e firma il meritato 1-1 per gli ospiti. Più occasioni nel secondo tempo per l'UniPomezia, che va vicina al vantaggio con Marini e Tozzi ma non riesce a trovare l'occasione giusta per il gol vittoria. Resta così all'ultimo posto l'UniPomezia, ma con il secondo punto in classifica, mentre il Cannara resta ai margini della zona playout.

SERIE D

CANNARA - UNIPOMEZIA 1-1

CANNARA Lori, Lucentini, Bokoko, Mattia, Bei, Moracci, Corrado (18'st Frustini), De Santis, Faraghini (30'st Xu), Fondi (21'st Orlandi), Bazzoffia PANCHINA Cocchini, Dopo, Chiacchierini, Cerroni, Belloni, Mangiaratti ALLENATORE Brevi

UNIPOMEZIA Siani, Marini (42'st Ronci), Cruciani, Ilari, Delgado (25'st Panini), Ramceski (40'st De Iulis Al.), Tozzi (32'st De Iulis An.), Valle, Del Duca, Santese, Schiavella (25'st Di Battista) PANCHINA Beccaceci, Odero, Ribeiro, Suffer ALLENATORE Centioni

MARCATORI Bazzoffia 28'pt (C), Ramceski 44'pt (U)

ARBITRO Nigro di Prato

ASSISTENTI Preci di Macerata, Dervischi di san Benedetto del Tronto

NOTE Ammoniti De Santis, Cruciani, Ramceski, Ribeiro