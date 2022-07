UniPomezia, ufficiale un ritorno in attacco

Colpo per l'Eccellenza dell'UniPomezia, che coglie l'opportunità Daniel Rossi e riporta a Pomezia il forte attaccante, già nella squadra pometina ai tempi dell'ultima salita in Serie D. Il nuovo attaccante dell'UniPomezia si è presentato così al sito ufficiale del club. “Qui avevo lasciato il cuore due anni fa, e proprio per il cuore ho deciso di ritornare. L’Unipomezia per me vale tantissimo e nonostante siano arrivate tante chiamate da categorie superiori ho scelto nuovamente questa maglia. Spero di fare bene come lo scorso anno a livello di gol e di aiutare la squadra a tornare in Serie D dove voglio rimanere il prossimo anno. Ringrazio il presidente Valle, il vice presidente Morelli e il direttore sportivo Quadraccia per avermi dato questa grande opportunità di vestire ancora la maglia dell’Unipomezia”.