UniPomezia Calcio, le parole di Roberto Delgado "Aspettavamo questo momento da cinque anni"

C'è grande attesa in casa UniPomezia per l'esordio ufficiale in Serie D, la prima storica volta della società pometina in 83 anni di storia. Sul campo la prima partita sarà il preliminare di Coppa Italia di Serie D contro l'Ostiamare, sicuramente una delle squadre più attrezzate della categoria. La partita si giocherà alle ore 15 sul campo dell'Anco Marzio. A parlare delle sensazioni della squadra in vista dell'inizio ufficiale è il fantasista spagnolo dell'UniPomezia Roberto Delgado. “Aspettavamo questo momento da cinque anni e finalmente arriva. E' una grande soddisfazione per noi giocatori e per tutta la società, non vediamo l'ora di essere a domenica. Affronteremo subito una squadra molto forte, sicuramente tra le migliori delle laziali. Ma noi andremo lì con tantissimo entusiasmo e per fare la nostra partita con l'obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo. Personalmente non ho mai giocato in questo girone perciò sarà molto stimolante. E' un bel gruppo con diverse squadre e piazze importanti. Ci faremo trovare pronti, vogliamo dire la nostra”. La prima vera partita ufficiale dell'UniPomezia arriverà domenica prossima, 19 settembre, sul campo di San Donato per incontrare il Tavernelle, primo avversario del girone E.