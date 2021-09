UniPomezia (calcio, Serie D) Il DS Proietti "Saremo una buona squadra per questa categoria"

Con la presentazione dell'UniPomezia continua la carrellata di dichiarazioni di tutti gli attori principali di questa nuova stagione di Serie D alle porte. E' il turno del direttore sportivo Maurizio Proietti “Il lavoro portato avanti è stato più o meno sempre lo stesso, ma lo abbiamo dovuto fare ampliando il panorama al nazionale. Personalmente mi sono affidato a giocatori che già conoscevo e che sempre bene hanno fatto in Serie D. Il precampionato non è stato dei migliori, ma so quello che è il valore della rosa e sono sicuro che, una volta al completo, saremo una buona squadra per questa categoria”. Una soddisfazione riportata anche dall'allenatore della compagine laziale, Antonio Foglia Manzillo."Ci aspetta un grande lavoro, che abbiamo iniziato da oltre un mese. Penso che in Italia nessuna squadra abbia svolto già 45 allenamenti. Alla società ho chiesto uno sforzo per ampliare lo staff e sono stato accontentato. Ci presentiamo in una categoria nella quale è importante partire bene e per questo invito i miei ragazzi a dare sin da subito il massimo. Sono abbastanza soddisfatto della squadra. Dico abbastanza perché un tecnico non deve mai essere del tutto contento.".