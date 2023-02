UniPomezia, Binaco suona la carica "La squadra è pronta per il Cerveteri"

L'Unipomezia non vuole fermarsi. I rossoblù stanno vivendo un buon momento e, contro il Città di Cerveteri, vogliono dare continuità alla recenti vittorie: “Veniamo da un periodo positivo – spiega Damiano Binaco – ci siamo sempre allenati bene e credo che stiamo iniziando a raccogliere i frutti di tutto il lavoro fatto fin qui. La squadra è pronta e domenica vogliamo affrontare il Città di Cerveteri nel migliore dei modi perchè è quello che ci chiede la società e ovviamente è anche il nostro obiettivo”. Il centrocampista non vuole abbassare la guardia consapevole delle tante insidie che si celano dietro il prossimo match: “Scenderemo in campo come se dovessimo affrontare la prima della classe. Contro di noi tutti danno il massimo e perciò anche noi siamo chiamati a dare tutto. Il gruppo c'è ed è concentrato, vogliamo portare a casa il risultato”. Binaco chiude poi parlando del cammino che ora attende l'Unipomezia e punta dritto alla scalata: “Ovviamente i punti che ci separano dai piani alti non sono pochi ma il nostro obiettivo è vincerle tutte, a partire da domenica fino alla fine del campionato. Proveremo a fare bottino pieno su ogni campo e sono certo che alla fine riusciremo a toglierci le soddisfazioni che tutti qui meritiamo”.

[ufficio stampa Unipomezia]