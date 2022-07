UniPomezia, Francesco Fè si presenta "Non vedo l'ora di lavorare con mister Scudieri"

Chiude il colpo l'UniPomezia, che si rinforza in vista dell'Eccellenza con Francesco Fé, esterno classe 1996 dalla Tivoli.“Sono davvero felice di essere qui, appena mi hanno chiamato non ci ho pensato un attimo ad accettare. Non mi interessava la categoria, quanto piuttosto la serietà e l'importanza di un progetto come quello che mi è stato presentato all'Unipomezia. Il presidente Valle, il direttore Quadraccia e il vicepresidente Morelli mi hanno subito accolto alla grande facendomi sentire davvero importante e questo per un giocatore è fondamentale. Ci tengo a ringraziarli per avermi dato l'opportunità di entrare in questa grande famiglia”. Fé è carico per lavorare con il suo nuovo mister. “Non vedo l'ora di lavorare con mister Scudieri, non l'ho mai avuto come allenatore ma ne ho sentito parlare davvero bene. La rosa che sta costruendo la società è davvero competitiva e quindi l'obiettivo credo proprio sia chiaro agli occhi di tutti: tornare subito in Serie D”. Quest'anno l'Eccellenza avrà solamente due gironi. “Sono contento che si torni a due gironi, una tipologia di campionato che preferisco perchè chi vince il campionato sale direttamente. Vincere non è mai facile, indipendentemente dalla categoria, ma se riusciamo a compattarci e a fare subito gruppo questo ci darà la spinta giusta per arrivare ai nostri obiettivi. La nostra squadra è una delle più forti e sono sicuro che ci faremo trovare pronti per affrontare qualsiasi tipo di avversario”.