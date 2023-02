UniPomezia, Angelo Frezza è il nuovo direttore generale

Angelo Frezza è il nuovo Direttore Generale dell'Unipomezia. Un innesto importante nei quadri dirigenziali rossoblù e fortemente voluto dalla proprietà: “Il presidente Valter Valle mi ha dato un incarico importante in una società prestigiosa come l'Unipomezia – dichiara lo stesso Angelo Frezza – non posso che essere felice della fiducia che mi è stata data e che non vedo l'ora di ripagare attraverso un impegno totale. So di avere alle spalle una dirigenza forte e ben strutturata, assieme al presidente sto infatti avendo il supporto del vicepresidente Morelli e del direttore Lo Russo che stanno già portando avanti un grande lavoro e perciò sono tranquillo”. Il nuovo direttore generale spiega poi come intende approcciare al suo nuovo incarico: “Sono appena arrivato è perciò, almeno per il momento, mi limito ad osservare l'ottimo operato di Lo Russo nel settore giovanile e Quadraccia in prima squadra. Qui purtroppo stiamo vivendo un'annata storta ma la base che è stata costruita è importante, con un gruppo e un allenatore di primo livello. Personalmente sarò a disposizione dei due direttori per cercare di dare la sferzata decisiva alla stagione. L'obiettivo ovviamente è in linea con quello che da sempre ha questa società, ovvero proseguire nella crescita sia con il settore giovanile che con la prima squadra e puntare quanto prima al ritorno in Serie D”. In chiusura Frezza non nasconde alcune novità nel prossimo futuro del club: “Con il presidente stiamo lavorando su vari fronti, tutti importanti. Al momento non posso dire molto se non che nel futuro dell'Unipomezia le sorprese non mancheranno”.

[comunicato ufficiale UniPomezia]