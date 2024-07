Un talento della Lodigiani in Serie A, Giordano Timperi passa al Cagliari

La Lodigiani continua a fornire talenti alle squadre di Serie A, come sempre successo nella sua storia. Questa volta è il turno di Giordano Timperi, che passerà al Cagliari dopo la sua esperienza alla Lodigiani condita dall'esordio in Eccellenza. "Al termine di una stagione bellissima che lo ha visto esordire anche in Eccellenza, Giordano Timperi si trasferisce al Cagliari Calcio. Continua così Giordano!".