Un ritorno dal calciomercato per l'Audace

Nuovo acquisto per l'Audace, che conferma la sua volontà di investire nei giovani. Il giocatore questa volta è Daniel Sandu, già nell'Audace nel 2017 e che il club ha accolto con questo breve comunicato. "Il giovane e forte centrocampista d’attacco riparte dall’Audace,già elemento di spicco in qualità di Under (classe 99) nella formazione allenata da Daniele Greco nella stagione 2017/2018, per poi passare nelle successive stagioni al Montespaccato Savoia con campionato di eccellenza vinto.nell’ attuale stagione breve parentesi a Gaeta per poi fare ritorno all’Audace.Un elemento quindi che entra di diritto nella logica societaria di inserire giovani di livello per poter puntare in alto, queste le sue prime dichiarazioni, sono tornato all’Audace perché negli anni si è sempre distinta con la sua politica sempre attenta nel lancio di noi giovani, si respira aria di professionalità da parte di tutto lo staff tecnico è la società ci segue con competenza e passione.".