Un grande ritorno per la panchina del Pomezia, ufficiale Scaricamazza

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare che Stefano Scaricamazza è il nuovo allenatore della prima squadra rossoblù. Si tratta di un ritorno per Scaricamazza che proprio nella straordinaria stagione 2021/2022 aveva riportato il Pomezia in Serie D vincendo la Finale Play Off contro il Livorno. Voluto fortemente dal Patron Alessio Bizzaglia che, insieme al Direttore Sportivo Alessandro Mezzina hanno optato per un tecnico che conosce bene la piazza e che ha già regalato tante gioie ai tifosi rossoblù. Dopo la parentesi al Colleferro, l'ex tecnico di Valle del Tevere e Favl Cimini tra le altre, risposa dunque la causa del Pomezia Calcio.

Le prime parole

Queste le sue prime parole: "Sono contento ed entusiasta di tornare in una piazza come Pomezia. Ho ricordi bellissimi, importanti e splendidi per quello che abbiamo fatto nel passato. Ringrazio in primis il Patron Alessio Bizzaglia e il Direttore Alessandro Mezzina per questa nuova avventura da vivere insieme. Il Girone è complicato con 4 squadre in testa alla classifica. Tutte compagine importanti e ben strutturate. Forse la vera sorpresa è l'Aurelianticaurelio, anche se conosco bene il loro mister e se stanno facendo bene, gran parte del merito è proprio il suo. E' un girone equilibrato e difficile. Dobbiamo scordarci quello che abbiamo fatto due anni fa. Non bisogna fare paragoni o similitudini perchè ogni campionato e ogni stagione sono a se. Eredito una squadra prima in classifica, quindi vuol dire che fino ad oggi è stato fatto un gran lavoro e i valori ci sono. Ci attende questo girone di ritorno, che ovviamente rispetto a quello dell'andata è totalmente differente perchè tutte le squadre si sono rinforzate. Ma sono carico e voglioso di fare bene, come del resto i ragazzi e l'intera rosa che ho a disposizione. Ora abbiamo due settimane per lavorare e per conoscerci, anche se gran parte di loro già li ho allenati sia quà a Pomezia che in altri club. Cercheremo di dare il massimo per centrare l'obiettivo dichiarato e certamente il lavoro, la serietà, la tranquillità e l'abnegazione di tutti dovranno essere il nostro valore aggiunto. Dobbiamo essere tutti compatti verso un unico obiettivo." Bentornato mister Stefano Scaricamazza e in bocca a lupo per questa nuova avventura con il rossoblù del Pomezia Calcio 1957!

[comunicato stampa Pomezia]