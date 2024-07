Un giovane talento saluta il Trastevere, il suo futuro è il Villarreal

Un altro giocatore del Trastevere vola tra i professionisti e lo fa in direzione Spagna. Ben Schneider, numero 10 dell'Under 15 di mister D'Andrea, autore di 15 gol e 19 assist nell'ultima stagione in maglia amaranto, farà parte della rosa dell'U16 del Villarreal CF. Da parte di tutta la società un grande in bocca al lupo a Ben nella sua nuova avventura con il Submarino Amarillo, certi che saprà far valere le sue qualità anche in questa nuova realtà.

[ufficio stampa Trastevere]