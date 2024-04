Un giovane dell'Ostiamare sbarca in Liguria: gli occhi della Serie C su D'Intino

Continua l'interesse dei club di categoria superiore per i giovani talenti dell'Ostiamare. La squadra lidense ha annunciato che il classe 2009 Damiano D'Intino sosterrà un periodo di prova con la Virtus Entella, squadra ligure di Serie C con un passato anche in Serie B.

Il comunicato del club

Un altro giovane talento dell’Ostiamare è finito nel mirino di un club professionistico. Damiano D’Intino ha sostenuto uno stage di tre giorni presso il centro sportivo della Virtus Entella. Il classe 2009 ha messo in mostra tutte le sue qualità di fronte allo staff tecnico del club ligure. “Sono contento – dichiara Gaetano Istinto, responsabile del settore giovanile biancoviola – Damiano è un ragazzo che è partito in sordina ma che con mister Bonanni è cresciuto tanto. Merita questa occasione per quanto si è migliorato e per quanto si è impegnato”.