Un ex Udinese e Southampton è il nuovo colpo dell'Audace

Mercato di riparazione in grande stile per l'Audace, che si è assicurata l'acquisto di un nuovo giocatore dalla lunghissima esperienza. Il nome è quello di Alessandro Leopizzi, portiere classe 1980 con un passato importante tra le giovanili dell'Udinese e una parentesi in Inghilterra nel Southampton. Leopizzi ha avuto modo anche di giocare per l'Italia, difendendo i pali della nazionale under18 con tanto di rigore parato all'Olanda. Ecco come lo ha accolto la sua nuova squadra sulla pagina ufficiale. "ASD AUDACE 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni del forte ed esperto numero uno Alessandro Leopizzi,calciatore che vanta un curriculum imponente, avendo militato con Udinese, Southampton, Spal, Fermana, Taranto, Gallipoli, Juve Stabia,Virtus Casarano e Nardo’e convocato nelle varie rappresentative nazionali fino all’under21. "Sono molto contento di essere all’Audace - afferma Leopizzi -. Per me questo passo rappresenta un motivo d'orgoglio a livello personale. Sono pronto a dare il massimo per l’Audace ogni volta che sarò chiamato in causa.".