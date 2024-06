Un ex Salernitana è il nuovo allenatore del Real Monterotondo

La salvezza raggiunta dal Real Monterotondo ha portato con sé anche un cambio nella programmazione della prossima stagione. L'allenatore prescelto infatti è stato Alessandro Boccolini, ex allenatore della Primavera della Salernitana e con una lunga esperienza in Serie D.

Il comunicato del club

Il Real Monterotondo è lieto di annunciare Alessandro Boccolini come nuovo allenatore della prima squadra, per la stagione 2024/2025. Boccolini porta con sé una vasta esperienza avendo allenato il settore giovanile della Viterbese, il Rieti in Serie D, il Nuova Florida sempre in Serie D e negli ultimi sei mesi, la Primavera della Salernitana. La dirigenza del club è convinta che la competenza e la visione tattica di Boccolini contribuiranno significativamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali.