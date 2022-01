Un ex Roma e Perugia per l'Atletico Lodigiani

Colpo in prospettiva dell'Atletico Lodigiani, che si assicura le prestazioni dell'esterno d'attacco classe 2005 John Arciero. Il giocatore, che ha un passato nelle giovanili di Roma e Perugia, si è presentato così ai tifosi del suo nuovo club. "Le esperienze nei club professionistici mi hanno insegnato tanto, adesso però sono pronto per questa nuova esperienza e voglio dare tutto per l'Atletico Lodigiani. Sono felice di essere qui, ho avuto un ottimo impatto sia con i compagni di squadra che con il mister, si vede che questa è una società importante e il progetto che mi ha illustrato il direttore sportivo Rossini mi ha subito convinto"