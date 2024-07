Un ex Roma è il nuovo difensore del Colleferro

Dalla primavera della Roma, passando per Aprilia, Cervia, Pomezia e Catanzaro. Questo il percorso di carriera di Francesco Montella, che dopo l'ultima esperienza al C.S Primavera ha deciso di rilanciarsi con un'altra avventura in Eccellenza, questa volta al Colleferro. "Di ruolo difensore centrale, ha calcato palcoscenici importanti per tutta la sua carriera, dalla Lega Pro alla Serie D. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Centro Sportivo Primavera. Benvenuto, Francesco!".